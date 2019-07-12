Зеленський помилував переданого Україні політв'язня Литвинова

Президент України Володимир Зеленський помилував політв'язня Кремля, українця Сергія Литвинова. Про це повідомив заступник голови Міністерства юстиції Сергій Пєтухов у своєму Facebook.

Литвинов 4 місяці відбував покарання у Диканівській виправній колонії, куди його перевели з РФ.

Фото: документи

"Підписав наказ про негайне звільнення Сергія Литвинова з Диканівської виправної колонії. Фізичне звільнення відбудеться, коли документи прибудуть у колонію, це повинно відбутися найближчим часом. Тримаю ситуацію на контролі", - зазначив заступник міністра.

Відзначимо, Литвинова засудили в РФ за сфабрикованими звинуваченнями в "скоєнні розбою". Він знаходився в ув'язненні в РФ протягом 5 років.

Зокрема, українця звинувачували в скоєнні в складі батальйону "Дніпро" вбивств кількох мирних жителів на території Станично-Луганського району України та застосуванні в збройному конфлікті заборонених засобів і методів ведення війни, проте ці факти не підтвердилися. У зв'язку з цим політв'язень вимагав від російської прокуратури вибачень за незаконне кримінальне переслідування.

Так, російська прокуратура стверджувала, що влітку 2014 року Литвинов за змовою з двома українськими військовими скоїв розбійний напад з автоматом Калашникова на росіянина. Нападники нібито викрали два автомобілі, що належали потерпілому, і заподіяли йому тілесні ушкодження.

Підкреслимо, у цій справі в квітні 2016 року Тарасівський районний суд Ростовської області засудив Литвинова до 8,5 років колонії суворого режиму.

Нагадаємо, в кінці червня у Кремлі запропонували Києву закриті переговори з обміну ув'язненими.

Як писало РБК-Україна раніше, Зеленський під час інавгурації заявив, що першим кроком для початку діалогу з Росією стане повернення усіх українських полонених. Глава держави також заявив, що наступний виклик - це повернення втрачених територій.