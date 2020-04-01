Зеленський підписав закон про забезпечення лікування коронавірусу

Закон був ухвалений Радою на позачерговому засіданні
Президент України Володимир Зеленський підписав проект закону про забезпечення лікування коронавірусу. Про це йдеться на сайті Верховної ради.
На сайті парламенту написано, що закон "повернутий з підписом президента".
Законом 3268 дозволено застосування незареєстрованих в Україні лікарських засобів, які рекомендовані офіційним органом США, країн - членів Європейського Союзу, Великобританії, Швейцарської Конфедерації, Австралії, Ізраїлю, Канади, Китайської народної республіки, Японії для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19) у відповідній країні, а також зареєстрованих лікарських засобів за показаннями, які не визначені інструкцією для медичного застосування, за умови наявності доведеної ефективності щодо лікування коронавірусної хвороби та/або, якщо ці ліки рекомендовані офіційним органом однієї із зазначених вище країн для лікування COVID-19 у відповідній країні.
Закон передбачає:
Зазначимо, Рада прийняла це закон, а до цього комітет Верховної ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування рекомендував парламенту прийняти законопроект про забезпечення лікування коронавірусу.