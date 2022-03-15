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Зеленський подякував редактору "Першого каналу" за заклик зупинити війну в Україні

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський подякував росіянам, які не бояться протестувати і доносити правду про війну. Окремо глава держави подякував редактору "Першого каналу" Марину Овсяннікову, яка увірвалася в ефір з антивоєнним плакатом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Зеленського.

"Я вдячний тим росіянам, які не припиняють спроб донести правду (про війну в Україні - ред.). Тим, хто бореться з дезінформацією і розповідає правду, реальні факти своїм друзям, рідним, близьким і особисто тій дівчині, яка увійшла в студію "Першого каналу" з плакатом проти війни", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, 14 березня вечірній прямий ефір на російському пропагандистському "Першому каналі" був зірваний після того, як дівчина із закликом зупинити війну проти України увірвалася в студію програми "Час". Пізніше з'ясувалося, що активісткою виявилася редактор каналу Марина Овсяннікова.

Війна Росії проти України триває 20-й день. Всі подробиці російської агресії і ситуація в містах - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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Володимир ЗеленськийВійна Росії проти України