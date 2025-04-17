Зеленский после атаки РФ на Днепр: надо давить на убийц

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночную атаку дронов РФ на Днепр 17 апреля. Он требует давления на Россию для прекращения войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Зеленского в Telegram.
Глава государства подчеркнул, что удар российских дронов пришелся по обычным домам и гражданской инфраструктуре. Сейчас в Днепре продолжается разбор завалов. В больницах находятся 16 человек. Всего 28 человек пострадали, в том числе четыре ребенка.
"Всем оказывается помощь. К сожалению, три человека были убиты этим российским ударом, и среди них - девушка, Вероника, всего 17 лет ей было... Мои соболезнования родным и близким", - отметил президент.
Фото: Зеленский показал кадры последствий атаки на Днепр (t.me/V_Zelenskiy_official)
Зеленский добавил, что этой ночью Россия также атаковала дронами Одессу, где пострадало три человека. Были повреждены дома, аптека, церковь. Ночью зафиксированы удары авиабомб по Сумской области, российских баллистических ракет - по Харьковской и Донецкой областях.
По мнению главы государства, каждый оборонный пакет партнеров для Украины сейчас, все формы поддержки миром стойкости украинцев - это буквально защита жизней. Президент поблагодарил партнеров за помощь
"Россия каждый день и каждую ночь использует, чтобы убивать. Надо давить на убийц и помогать жизни, чтобы прекратить эту войну и гарантировать надежный мир", - подчеркнул Зеленский, добавив, что войны останавливаются силой.
В ночь на 17 апреля российские оккупанты массированно атаковали Днепр дронами. В результате атаки войск РФ погибли три человека. Председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак сообщал, что количество раненых возросло до 31. Среди пострадавших пятеро детей.
Повреждены по меньшей мере 15 домов. Среди них студенческие общежития, здания учебного заведения и пищевого предприятия. Избиты почти полтора десятка авто.
Также из-за российского удара был поврежден медицинский университет в Днепре.
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