Зеленский после атаки РФ на Днепр: надо давить на убийц

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночную атаку дронов РФ на Днепр 17 апреля. Он требует давления на Россию для прекращения войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Зеленского в Telegram.

Глава государства подчеркнул, что удар российских дронов пришелся по обычным домам и гражданской инфраструктуре. Сейчас в Днепре продолжается разбор завалов. В больницах находятся 16 человек. Всего 28 человек пострадали, в том числе четыре ребенка.

"Всем оказывается помощь. К сожалению, три человека были убиты этим российским ударом, и среди них - девушка, Вероника, всего 17 лет ей было... Мои соболезнования родным и близким", - отметил президент.

Фото: Зеленский показал кадры последствий атаки на Днепр (t.me/V_Zelenskiy_official)

Зеленский добавил, что этой ночью Россия также атаковала дронами Одессу, где пострадало три человека. Были повреждены дома, аптека, церковь. Ночью зафиксированы удары авиабомб по Сумской области, российских баллистических ракет - по Харьковской и Донецкой областях.

По мнению главы государства, каждый оборонный пакет партнеров для Украины сейчас, все формы поддержки миром стойкости украинцев - это буквально защита жизней. Президент поблагодарил партнеров за помощь

"Россия каждый день и каждую ночь использует, чтобы убивать. Надо давить на убийц и помогать жизни, чтобы прекратить эту войну и гарантировать надежный мир", - подчеркнул Зеленский, добавив, что войны останавливаются силой.