Зеленский подписал закон об увеличении выплат при ДТП

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств. Документ заменит действовавший с 2005 года закон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект закона №8300 .

Закон предусматривает существенное увеличение выплат при ДТП, что может вызвать удорожание стоимости полисов "автогражданки".

Что предусматривает закон

В настоящее время лимит ответственности страховщика за ущерб, причиненный жизни и здоровью составляет 320 тысяч гривен на одного потерпевшего, а за ущерб, причиненный имуществу потерпевших, - 160 тысяч гривен на одного потерпевшего, но не более 800 тысяч гривен на одно страховое событие.

С 1 января 2025 года лимиты составят 500 тысяч гривен на потерпевшего (5 млн гривен на одно ДТП) и 250 тысяч на имущество (1,25 млн гривен на ДТП).

С 1 января 2026 года (но не ранее отмены военного положения) суммы за вред жизни и здоровью увеличиваются до 1 млн гривен на потерпевшего и 20 млн гривен на страховой случай, а за ущерб, причиненный имуществу потерпевших - до 2 млн гривен на один страховой случай.

Кроме того, в течение четырех лет после года вступления Украины в ЕС поэтапно увеличатся суммы за ущерб, причиненный жизни и здоровью потерпевших, до 52 млн гривен на одного человека и 258 млн гривен на один страховой случай, а за ущерб, причиненный имуществу пострадавших, - до 52 млн гривен на один страховой случай.

Стоимость полисов атогражданки

Повышение лимитов повлияет на цену полисов автогражданки, но пока неизвестно, поскольку закон предусматривает свободное ценообразование вместо установления цен от Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ).

Страховые компании получат право самостоятельно устанавливать цены на каждый страховой продукт и для каждого клиента индивидуально.

По словам начальника юридического управления МТСБУ Романа Роменского, свободное ценообразование расширит выбор для страхователей и будет стимулировать компании создавать оптимальные продукты под каждого клиента.

Другие нормы закона

Новый закон: