Зеленский подписал закон о запрете трансплантации органов погибших военных

Ранее РБК-Украина писало, что во Львове военный стал донором для своей 11-летней дочери Марички. Девочка из Харьковской области страдает от поликистоза почек - редкого наследственного заболевания, из-за которого почки не могут нормально функционировать. После четырех лет борьбы с болезнью, когда состояние девочки значительно ухудшилось, ее отец решил стать донором и отдать свою почку. Операция, проведенная командой трансплантологов, прошла успешно, и уже через неделю семья вернулась домой.

Также мы рассказывали, что трансплантация органов стала обычной процедурой во многих странах, в том числе и в Украине, предоставляя реальную возможность спасти жизнь. Однако в последнее время появляются сообщения от пациентов о необычных изменениях после операции. РБК-Украина рассказывало, могут ли донорские органы сохранять память и передавать определенные характеристики новым владельцам.

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