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Зеленский подписал закон о запрете трансплантации органов погибших военных

Четверг 06 февраля 2025 18:43
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Зеленский подписал закон о запрете трансплантации органов погибших военных Фото: Трансплантация органов (freepik.com)
Автор: Татьяна Веремеева

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 4203-IX, который запрещает изъятие органов для трансплантации у военных, погибших при исполнении служебных обязанностей, а также у людей, умерших в результате вооруженной агрессии.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на карточку законопроекта с подписью президента на сайте Верховной Рады Украины.

Согласно тексту закона, изъятие органов запрещено в таких случаях:

  • если человек погиб или умер из-за применения принудительных мер работниками правоохранительных, силовых и других структур;
  • если военнослужащий Сил обороны или сил безопасности погиб при исполнении служебных обязанностей в регионах, где действует военное положение;
  • если смерть наступила в результате вооруженной агрессии против Украины.

Закон имеет целью обеспечить этические нормы в отношении погибших и защитить их права, а также права их семей.

Ранее РБК-Украина писало, что во Львове военный стал донором для своей 11-летней дочери Марички. Девочка из Харьковской области страдает от поликистоза почек - редкого наследственного заболевания, из-за которого почки не могут нормально функционировать. После четырех лет борьбы с болезнью, когда состояние девочки значительно ухудшилось, ее отец решил стать донором и отдать свою почку. Операция, проведенная командой трансплантологов, прошла успешно, и уже через неделю семья вернулась домой.

Также мы рассказывали, что трансплантация органов стала обычной процедурой во многих странах, в том числе и в Украине, предоставляя реальную возможность спасти жизнь. Однако в последнее время появляются сообщения от пациентов о необычных изменениях после операции. РБК-Украина рассказывало, могут ли донорские органы сохранять память и передавать определенные характеристики новым владельцам.

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