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Зеленский подвел итоги своего визита в Европу

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги своей поездки в Европу и рассказал о результатах проведенных переговоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение главы государства.

"Прошедшая неделя была особенно мощной. Но главное – чтобы каждая достигнутая договоренность как можно быстрее перерастала в конкретные поставки для нашей обороны, в конкретное взаимодействие между государствами, в конкретные подписанные документы", - отметил президент Украины.

Переговоры с Британией

Зеленский отметил, что в ходе переговоров удалось достичь важного понимания с Британией относительно дальнобойного оружия и необходимости ускорить поставки танков.

"Есть хорошая договоренность по артиллерии и боеприпасам. Есть полное понимание позиций друг друга в вопросе современной боевой авиации. И я благодарю всех наших британских друзей, спасибо премьер-министру Сунаку за начатую работу, в частности в авиационном направлении", - подчеркнул глава государства.

Встреча с Макроном и Шольцом в Париже

"Сильной встречей были и наши переговоры в Париже с президентом (Франции Эммануэлем – ред.) Макроном и канцлером (Германии Олафом – ред.) Шольцом. Мы говорили втроем очень откровенно, и это позволило найти общее понимание перспектив в этой войне", - заявил Зеленский.

По его словам, достигнутые договоренности значительно облегчят решение оборонных вопросов. У Украины и партнеров есть общее видение пути к победе.

Итоги саммита ЕС в Брюсселе

"Визит в Брюссель стал таким, какого еще не было в истории наших отношений с Евросоюзом. Впервые – такое внимание к Украине, впервые – встреча сразу со всеми лидерами Европы и плюс еще серия разговоров с европейскими лидерами – максимально динамичных, содержательных и лишенных лишней политизации", - подчеркнул президент.

Он отметил, что в ходе переговоров с каждым лидером удалось проговорить сугубо те вещи, которые важны для наших отношений и для европейского сообщества в целом. Не было ни одного пустого разговора.

Переговоры с президентом Польши

"Особо отмечу еще переговоры с Польшей. С Президентом Дудой – когда я уже возвращался в Украину. И был еще отдельный разговор с премьер-министром Моравецким в Брюсселе. Мы обсуждали танки и другое оружие для защиты земли; самолеты и другие средства защиты в небе", - заявил Зеленский.

Сообщается, что в ходе переговоров обсуждалась ситуация в регионе в целом, а также перспективы в этом году. Как всегда, удалось достичь полного взаимопонимания с польскими братьями.

Ранее мы писали, что Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. В ходе переговоров украинский лидер поблагодарил Осло за новый оборонный пакет для Украины.

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Вторжение России в УкраинуВладимир Зеленский