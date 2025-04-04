Зеленский: для переговоров с Россией нужно, чтобы они прекратили убивать

Зеленский заявил, что он не боится ни одного формата переговоров с Россией. По его словам, переговоры могут быть проведены как с посредниками, так и без них, с участием США или Европы. Важно то, чтобы любые переговоры были предметными и не превращались в бессмысленное общение с агрессорами.

"Желательно, чтобы любые переговоры были предметными. Как разговаривать напрямую просто с баллистическими ракетами? Это на сегодня просто разговаривать с ракетами и террористами. Какой смысл просто говорить? Прежде всего - безусловное прекращение огня", - подчеркнул глава Украины.

Он поблагодарил США за инициативу о прекращении огня в Украине. А также отметил, что страна могла бы определить красные линии перед прекращением огня, но пока это не является необходимым шагом.

"Мы считаем, что прекращение огня должно быть безусловным, а после этого мы можем разговаривать в любом формате. Но для этого надо, чтобы россияне не были убийцами, а были готовы к дипломатии. Пока они просто черти", - отметил президент.

Зеленский выразил сомнение в искренности российских шагов, отметив, что их заявления не подкреплены реальными действиями.

"Ездят в Америку, что-то выступают, ходят на каналы, рассказывают, как они хотят мира, показывают какие-то минеральные соглашения, что они готовы. На что они готовы? Тот, кто готов, тот делает какие-то шаги", - подытожил он.