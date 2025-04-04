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Зеленский: для переговоров с Россией нужно, чтобы они прекратили убивать

Украина, Пятница 04 апреля 2025 21:37
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Зеленский: для переговоров с Россией нужно, чтобы они прекратили убивать Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российская Федерация должна прекратить насилие, чтобы сесть за стол переговоров. Только после этого возможны будут переговоры между странами.

Как передает РБК-Украина, об этом на брифинге заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский заявил, что он не боится ни одного формата переговоров с Россией. По его словам, переговоры могут быть проведены как с посредниками, так и без них, с участием США или Европы. Важно то, чтобы любые переговоры были предметными и не превращались в бессмысленное общение с агрессорами.

"Желательно, чтобы любые переговоры были предметными. Как разговаривать напрямую просто с баллистическими ракетами? Это на сегодня просто разговаривать с ракетами и террористами. Какой смысл просто говорить? Прежде всего - безусловное прекращение огня", - подчеркнул глава Украины.

Он поблагодарил США за инициативу о прекращении огня в Украине. А также отметил, что страна могла бы определить красные линии перед прекращением огня, но пока это не является необходимым шагом.

"Мы считаем, что прекращение огня должно быть безусловным, а после этого мы можем разговаривать в любом формате. Но для этого надо, чтобы россияне не были убийцами, а были готовы к дипломатии. Пока они просто черти", - отметил президент.

Зеленский выразил сомнение в искренности российских шагов, отметив, что их заявления не подкреплены реальными действиями.

"Ездят в Америку, что-то выступают, ходят на каналы, рассказывают, как они хотят мира, показывают какие-то минеральные соглашения, что они готовы. На что они готовы? Тот, кто готов, тот делает какие-то шаги", - подытожил он.

Удар по Кривому Рогу

Заметим, что ранее сегодня российские войска нанесли удар по жилому микрорайону Кривого Рога. В результате атаки повреждены гражданские здания, в частности жилые дома и объекты инфраструктуры.

По последним данным известно, что в результате вражеского обстрела погибли 14 человек, среди них - пятеро детей. Еще более 50 человек получили ранения.

Зеленский также отреагировал на трагедию, назвав удар терактом против мирных жителей.

Он отметил, что каждая ракета и каждый ударный дрон РФ доказывают, что Россия хочет только войны.

Подробнее о российской атаке и ее последствиях, можно узнать в материале РБК-Украина.

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