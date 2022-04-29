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Зеленський про переговори з РФ: після Бучі люди хочуть їх вбити, але якщо буде шанс, треба говорити

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський прокоментував можливість переговорів з Росією. Він зазначив, що після злочинів окупантів у Бучі та Маріуполі українці готові вбити їх, але якщо є шанс зупинити війну, то потрібно говорити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Зеленського польським ЗМІ.

"Після Бучі, Маріуполя люди хочуть вбити їх (окупантів - ред.) за те, що вони вбили нас. Я серцем і душею і головою зі своїм народом, але я розумію, що якщо буде шанс потрібно говорити", - сказав Зеленський.

Як приклад недоговороздатності Росії глава держави навів спроби України розблокувати Маріуполь для евакуації людей. Зеленський підкреслив, що Москва не хоче ні з ким про це говорити.

"Зараз через ООН ми спробуємо розблокувати і забрати людей, чи потрібно нам про це говорити? Потрібний. Або ми хочемо? Ми повинні. І кожен з нас розуміє, що якщо ми можемо зберегти життя цивільних і військових - потрібно робити все для цього", - додав він.

За його словами, переговори з Росією повинні проходити без принижень і ультиматумів, а предметно. Наприклад, кого, коли і як ми змінюємо. Якщо домовляємося закінчити війну, то на яких позиціях і територіях залишаються російські війська, куди їх відведуть.

"Без ультиматумів, без спеціальних умов, а у форматі розмови. Оскільки це вже не діалог, тому що інший настрій у всіх", - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, Україна і ООН запропонували Росії переговори щодо евакуації людей з "Азовсталі" в Маріуполі. У відповідь на це представник Кремля нагадав висунутий раніше Володимиром Путіним ультиматум.

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