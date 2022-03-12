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Зеленський: ми передали лідерам питання, які обговорюються з РФ. Сигнали від них непогані

Автор: Марія Кучерявець

Президент Володимир Зеленський заявив, українська сторона передала свої пропозиції лідерам деяких країн, які обговорюють їх з РФ. Україні надходять позитивні сигнали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави держави під час зустрічі з іноземними ЗМІ.

"Ми передали деяким лідерам питання, які проговорюються з російською стороною. Ті, хто на контакті з російським лідером. Вони це мають. Вони це проговорюють. Я знаю, що і від них сигнали непогані щодо пропозицій, які надійшли з нашого боку", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, глава держави також повідомив, що у РФ вже дали вірний дипломатичний сигнал про те, що може бути діалог. За його словами, з боку РФ вже почалися якісь розмови, а не ультиматуми.

Також Зеленський заявив, що хоче провести переговори з Росією в Єрусалимі. Таку пропозицію він зробив прем'єр-міністру Ізраїлю Нафталі Беннету.

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Володимир ЗеленськийВійна Росії проти України