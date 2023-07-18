Зеленский о передаче Украине кассетных боеприпасов: это справедливо

Глава государства отметил, что Украина получила кластерные боеприпасы спустя 9 лет ведения боевых действий. Россия в свою очередь воевала разным оружием, в частности, запрещенным, включая кластерные боеприпасы.

"9 лет назад Украина начала говорить, что нам нужна помощь. Первой была просьба к миру давить на Россию и запретить использование кластерных боеприпасов против нашего населения. Прошло 9 лет, а они как использовали, так и используют. Достаточное ли это испытание? Имеет ли Украина право защищаться?" - подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что Украина не использует кассетные боеприпасы для атак территории РФ, а только для самозащиты.

"Да, на поле боя теперь против врага на нашей земле, когда он использует кластерные боеприпасы против нас, мы будем использовать такое же оружие против них. И это справедливо", - добавил он.

Кассетные снаряды для Украины.

Напомним, в начале июля США в новом пакете помощи предоставили Украине кассетные боеприпасы. Позже в ВСУ подтвердили, что украинская армия уже начала получать этот вид снарядов.

При этом командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский подчеркнул, что украинские войска скоро будут готовы использовать кассетные боеприпасы из США.

РБК-Украина узнала, чем кассетные боеприпасы важны для наступления ВСУ.

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