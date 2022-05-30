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Зеленський відреагував на вбивство французького журналіста в Луганській області

Президент України Володимир Зеленський (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття у зв'язку із загибеллю французького журналіста Фредеріка Леклерка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента України Володимира Зеленського.

"Сьогодні в Луганській області окупанти зірвали евакуацію з районів бойових дій, обстрілявши машину. Від смертельного поранення в результаті цього обстрілу загинув французький журналіст Фредерік Леклерк. Він працював на французькому телеканалі BFM TV", - зазначив Зеленський.

Він також повідомив, що чуть більше місяця тому дав інтерв'ю саме цьому телеканалу і це було перше інтерв'ю глави держави представникам медіа Франції за час повномасштабної війни. За словами президента України, Леклерк став 32-м медійником, що загинув після 24 лютого.

Нагадаємо, що в Луганській області, під час евакуації, в результаті ворожого обстрілу загинув журналіст Франції. Журналіст писав про евакуацію і був акредитований в Україні.

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