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Зеленський відреагував на смерть королеви Британії

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

В Україні відреагували на смерть королеви Британії Єлизавети II.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку президента України Володимира Зеленського.

"З глибоким сумом ми дізналися про смерть її Величності Королеви Єлизавети II", - йдеться у заяві.

Президент від імені народу висловлюємо щирі співчуття Британській королівській сім'ї, всьому Сполученому Королівству та Співдружності через цю непоправну втрату.

"Наші думки та молитви з вами", - заявив президент.

Що Єлизавета ІІ говорила про Україну

У березні 2022 повідомляли, що королева Британії Єлизавета II зробила пожертву на заклик допомогти українцям, які втікають від російського вторгнення.

Через 3 місяці під час звернення, королева Британії Єлизавета II на церемонії відкриття парламенту країни згадала Україну.

"У ці складні часи мій уряд відіграватиме провідну роль у захисті демократії та свободи в усьому світі, включаючи продовження підтримки народу України", - йдеться у зверненні британської королеви, яке вперше зачитав принц Чарльз.

Трохи згодом королева Британії Єлизавета II з'явилася на публіці у вбранні кольору українського прапора.

Нагадаємо, що королева Єлизавета II померла сьогодні у віці 96 років. До самої смерті вона виконувала обов'язки монарха Великобританії та королівств Співдружності.

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Володимир ЗеленськийВеликобританіяЄлизавета II