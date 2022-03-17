Зеленський про звільнення мера Мелітополя: ми українці завжди захищаємо своїх

"Нарешті вдалося звільнити з полону мер Мелітополя, нашого українського Мелітополя, який не підкорився і підкориться окупантам. Іван Федоров - на волі", - сказав Зеленський.

Глава держави додав, що сьогодні говорив з Федоровим. Мер повідомив, що російські військові викрали його ще 11 березня і хотіли схилити до співпраці.

"Але наш хлопець, тому наш, він витримав, не здався, як витримуємо ми всі. Ми українці і завжди захищаємо своїх і своє", - підкреслив Зеленський.