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Зеленський про звільнення мера Мелітополя: ми українці завжди захищаємо своїх

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Київ, Четвер 17 березня 2022 00:59
Зеленський про звільнення мера Мелітополя: ми українці завжди захищаємо своїх Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський відреагував на звільнення з полону мера Мелітополя Івана Федорова. Глава держави зазначив, що міський голова відмовився співпрацювати з російськими окупантами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Зеленського.

"Нарешті вдалося звільнити з полону мер Мелітополя, нашого українського Мелітополя, який не підкорився і підкориться окупантам. Іван Федоров - на волі", - сказав Зеленський.

Глава держави додав, що сьогодні говорив з Федоровим. Мер повідомив, що російські військові викрали його ще 11 березня і хотіли схилити до співпраці.

"Але наш хлопець, тому наш, він витримав, не здався, як витримуємо ми всі. Ми українці і завжди захищаємо своїх і своє", - підкреслив Зеленський.

Нагадавши, мера Мелітополя обміняли 16 березня на дев'ять російських "солдатів-строковиків".

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