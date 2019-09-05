Зеленський пояснив вето закону про хімічну кастрацію педофілів

Президент України Володимир Зеленський пояснив ветування законопроектів про хімічну кастрацію педофілів, державну підтримку "Пласту" і про відповідальність за порушення під час закупівлі в оборонній сфері. На сайті Верховної ради опубліковані пропозиції глави держави до законопроектів.

Законопроект про хімічну кастрацію педофілів

Зеленський зазначає, що даний законопроект не містить чітко визначеного порядку примусового застосування хімічної кастрації.

"За таких обставин введення антиандрогенних лікарських препаратів усім засудженим, які вчинили згаданий злочин, незалежно від наявності в особи протипоказань до введення таких препаратів, може мати наслідком погіршення стану її здоров'я або стати причиною передчасної смерті. Відтак матиме місце порушення невід'ємного права на життя, закріпленого Конституцією України (частина перша статті 27)", - сказано у пропозиціях глави держави.

Крім того, президент наголосив, що документом передбачене створення реєстру педофілів, однак законом "Про захист персональних даних" забороняється обробка персональних даних, зокрема, про засудження до кримінального покарання, а також даних, що стосуються здоров'я, статевого життя, біометричних або генетичних даних особи.

"Відсутність у законі, що надійшов на підпис, визначення складу та змісту персональних даних, які підлягатимуть оприлюдненню, може мати наслідком втручання у приватне життя особи, яка відбула покарання, ускладнить її соціальну адаптацію", - вказує глава держави.

Законопроект про державну підтримку "Пласту"

Президент підкреслює, що аналіз змісту наведених положень закону свідчить про визначення Пласту - національної скаутської організації як єдиної в Україні скаутської громадської організації, засад її функціонування та надання їй держпідтримки. При цьому, за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на даний час в Україні зареєстровано низку скаутських громадських організацій.

"Визначення ж законом однієї скаутської громадської організації як єдиної в Україні національної скаутської організації фактично створює переваги та привілеї для її функціонування та отримання нею держпідтримки, а також зумовлює ризик унеможливлення створення та дальшої діяльності вже створених інших скаутських організацій, а відтак і обмеження права громадян на свободу об’єднання у такі громадські організації", - пояснив Зеленський.

Крім того, він наполягає, що механізми держпідтримки "Пласту" не узгоджуються з частиною другою статті 95 Конституції України, за якою виключно законом про держбюджет визначаються будь-які видатки держави на загальносуспільні потреби, розмір і цільове спрямування цих видатків.

Законопроект про кримінальну відповідальність за порушення при закупках в оборонці

Зеленський зауважує, що з дня прийняття закону Радою 26 січня 2016 року минуло три з половиною роки, протягом яких законодавство України про технічні регламенти та оцінку відповідності зазнало суттєвих змін. Було запроваджено принципово нові підходи у сфері технічного регулювання.

"Пропонована диспозиція статті 114-2 Кримінального кодексу України викладена без урахування змін законодавства про технічні регламенти та оцінку відповідності, законодавства у сфері стандартизації, що не дає змоги чітко визначити, які саме діяння (дії або бездіяльність) вважатимуться суспільно небезпечними та становитимуть об’єктивну сторону злочину, за який законом передбачається запровадити кримінальну відповідальність", - вказано у пропозиціях.

Президент пояснює, що неможливість однозначного тлумачення наведених положень пропонованої законом статті 114-2 Кримінального кодексу України може спричинити неоднакове застосування їх на практиці, призвести до порушень засадничих гарантій прав громадян, визначених Конституцією України.

"Не можу погодитися із запропонованим законом "Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо встановлення відповідальності за порушення законодавства у сфері підтвердження відповідності, виготовлення, виробництва, реалізації, придбання продукції, робіт та послуг у військовій сфері" визначенням складу злочину, за який запроваджується кримінальна відповідальність. Повертаю закон для повторного розгляду та пропоную його доопрацювати з метою чіткого визначення складу такого злочину", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, у середу, 4 вересня, глава держави ветував ці закони, прийняті Радою попереднього скликання. При цьому його пропозиції до проектів були відсутні на сайті парламенту.

Як писало РБК-Україна раніше, 11 липня Рада прийняла в цілому законопроект №6449 про відповідальність за педофілію. Нардепи також схвалили за основу в першому читанні схожий за змістом законопроект №6607 про реєстр і хімічну кастрацію педофілів. Однак там пропонується передбачити згоду засудженого на хімкастрацію.

Підкреслимо, вбивство 11-річної Даші Лук'яненко під Одесою викликало в суспільстві великий резонанс, після чого українці масово підписували петицію проти педофілів.