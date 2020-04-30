Зеленський обговорив з президентом Польщі коронавірус і диверсифікацію поставок газу

Фото: відео-конференція Зеленського і Дуди (president.gov.ua)

Глави держав домовилися продовжувати регулярні контакти

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з польським колегою Анджеєм Дудою, під час якої сторони обговорили протидію коронавірусу. Про це повідомили у прес-службі Офісу президента.

Повідомляється, що під час розмови було приділено увагу механізмам виходу з режиму карантину та міжнародній співпраці для подолання наслідків кризи у майбутньому.

"Україна готова брати активну участь у підготовці та реалізації скоординованих заходів. Між іншим, ваша пропозиція створити європейський механізм медичної безпеки перегукується з нашою ідеєю міжнародного механізму для подолання наслідків коронавірусу", - зазначив Зеленський.

Наголошується, що важливою темою розмови президентів стала співпраця України та Польщі у сфері енергетичної безпеки.

"Зокрема щодо диверсифікації джерел постачання енергоносіїв та практичної реалізації підписаного в серпні 2019 року тристороннього меморандуму між Україною, Польщею та США про співробітництво у сфері енергетики", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, відповідний меморандум передбачає, серед іншого, збільшення поставок газу в Україну з Польщі з 1,5 млрд куб.м до 6 млрд куб.м. в рік, починаючи з 2021 року.

Це не перший телефонний контакт глав України та Польщі. 18 березня Зеленський і Дуда також обговорювали координацію зусиль щодо запобігання негативних наслідків для громадян двох держав через поширення у світі пандемії коронавірусу.

13 квітня польський президент планував відвідати Харків для вшанування пам'яті жертв Катинської трагедії. Однак через пандемію коронавірусу не зміг здійснити візит до першої столиці України.