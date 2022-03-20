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Зеленський обговорив з Макроном звільнення українських територій і порятунок людей

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що сьогодні він розмовляв з президентом Франції Емманюелем Макроном про взаємодію, пошук рішення для миру, звільнення українських територій і порятунок людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням за заяву Зеленського під час брифінгу.

"Упевнений, ви розумієте, що переговори не є простими і приємними. Але вони потрібні. Бо це - про життя. Україна завжди шукала мирне рішення. Тим більше ми зацікавлені в мирі зараз. Тому що ми рахуємо кожного вбитого. Бо для нас важлива кожна зруйнована сім'я, кожен зруйнований будинок. Тому що ми - українці, і для нас людина - безцінна", - заявив президент.

Нагадаємо, Макрон подзвонив Путіну і висловив стурбованість ситуацією з Маріуполем, який щодня обстрілюють російські військові.

Президент Франції закликав Путіна припинити вогонь і відкрити гуманітарні коридори для місцевого населення.

Ми також писали про те, що найближчим часом Франція виділить Україні 300 млн євро фінансової допомоги. У Парижі також обіцяють продовжити вводити санкції проти Росії.

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Володимир ЗеленськийЕммануель Макрон