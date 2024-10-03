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Зеленский об обстреле Израиля: это трагедия, но хочется, чтобы об Украине не забывали

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Недавний массированный обстрел по территории Израиля является трагедией, впрочем, не стоит забывать и об Украине. Лучшим вариантом было бы, если бы партнеры также помогли Силам обороны сбивать вражеские воздушные цели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

"Что касается Ближнего Востока, я не могу сказать, что та или иная трагедия. Война отвлекает. Это просто не очень справедливо к угрозе на других континентах, в других частях мира. Это большое горе. Этот обстрел - это просто трагедия, а то что уничтожили ракеты и нет массовых убийств - слава Богу, что так произошло, слава Богу, что есть союзники, которые защитили людей Израиля", - заявил президент.

Зеленский отметил, что хотелось бы, чтобы мир также не забывал о войне в Украине и лучшим вариантом "не забывать" было бы - предоставлять необходимое вооружение, а также помогать сбивать вражеские воздушные цели, среди которых есть иранские ракеты и дроны. 

"Сбивать так же как сбиваются они над небом Израиля", - добавил он. 

Массированный обстрел Израиля

1 октября Иран второй раз за этот год совершил масштабный ракетный удар по Израилю, запустив около 180 баллистических ракет. Израильская система противовоздушной обороны (ПВО) вместе с американскими военными смогли успешно отразить атаку.

Тем временем Зеленский, во время конференции с Рютте, призвал партнеров также помогать Украине при отражении обстрелов со стороны России. Как он отметил, сбивание иранских ракет ничем не отличается от сбивания российских ракет.

Подробности относительно атаки, ее последствий и международной реакции читайте в статье на РБК-Украина.

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