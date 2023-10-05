Зеленский об обстреле Грозы: жестокая геноцидная агрессия

"Сегодня российские террористы нанесли удар, который даже зверским не назовешь. Потому что это будет оскорблением для зверей. Сознательный ракетный удар по селу в Харьковской области, по обычному продуктовому магазину и кафе", - сказал президент.

Он подчеркнул, что российские военные не могли не знать, куда бьют, и тем более это не был удар вслепую.

"Люди собрались там на поминальный обед. Христианский поминальный обед. Кто мог запустить ракету по ним? Кто? Только абсолютное зло", - подчеркнул глава государства.

Президент сообщил, что до полномасштабного вторжения России в селе проживало около 500 жителей, а по состоянию на сегодня насчитывалось уже около трехсот.

"Более 50 убитых на 300 жителей. Это жестокая геноцидная агрессия России. Не существует слов или бумаг, которые способны остановить такое зло", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, сегодня, 5 октября, из-за российской террористической атаки на кафе-магазин в селе Гроза в Харьковской области погибло полсотни жителей.

Детальнее о самой массовой атаке по погибшим в Харьковской области, можно узнать в материале РБК-Украина.

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