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Зеленский об обстреле Грозы: жестокая геноцидная агрессия

Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российские военные снова совершили террористический акт против Украины. Оккупанты ежедневно проявляют жестокую геноцидную агрессию.

Об этом рассказал украинский президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение.

"Сегодня российские террористы нанесли удар, который даже зверским не назовешь. Потому что это будет оскорблением для зверей. Сознательный ракетный удар по селу в Харьковской области, по обычному продуктовому магазину и кафе", - сказал президент.

Он подчеркнул, что российские военные не могли не знать, куда бьют, и тем более это не был удар вслепую.

"Люди собрались там на поминальный обед. Христианский поминальный обед. Кто мог запустить ракету по ним? Кто? Только абсолютное зло", - подчеркнул глава государства.

Президент сообщил, что до полномасштабного вторжения России в селе проживало около 500 жителей, а по состоянию на сегодня насчитывалось уже около трехсот. 

"Более 50 убитых на 300 жителей. Это жестокая геноцидная агрессия России. Не существует слов или бумаг, которые способны остановить такое зло", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, сегодня, 5 октября, из-за российской террористической атаки на кафе-магазин в селе Гроза в Харьковской области погибло полсотни жителей.

Детальнее о самой массовой атаке по погибшим в Харьковской области, можно узнать в материале РБК-Украина.

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Владимир ЗеленскийВойна России против Украины