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Зеленський звернувся до Заходу: якщо боїтеся закрити небо, то дайте засоби ППО

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Київ, Неділя 06 березня 2022 23:36
Зеленський звернувся до Заходу: якщо боїтеся закрити небо, то дайте засоби ППО Фото: президент України Володимир Зеленський (Вітлалій Носач РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Володимир Зеленський звернувся до західних політиків щодо закриття неба над Україною для російської авіації. Він підкреслив, що якщо вони не можуть цього зробити, то повинні дати засоби протиповітряної оборони (ППО).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Зеленського, опублікованому на сайті офісу президента.

"Якщо західні політики бояться прийняти важливе рішення про закриття неба над Україною для російської авіації, то вони повинні надати українським військовим Засоби захисту повітряного простору", - цитує ОП главу держави.

Зеленський також закликав Захід дати Україні літаки і засоби протиракетної оборони. За його словами, з їх допомогою українці зможуть захистити своїх дітей, батьків, міста, архітектуру.

"Дайте Україні протиракетну оборону, щоб гарантувати, що жодна атомна станція не буде підірвана і не буде знищена Україна і вся Європа", - додав він.

Нагадаємо, раніше Зеленський закликав європейських союзників ввести безпольотну зону над Україною.

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