Зеленський звернувся до Путіна, а українців попередили про четверту хвилю COVID-19: новини за 20 квітня

Президент України Володимир Зеленський запропонував президенту РФ Володимиру Путіну зустрітися на Донбасі, українців попередили про четверту хвилю COVID-19, Білий дім підтримав створення 51-го штату в США. Детальніше про те, що сталося у вівторок, 20 квітня, - в матеріалі РБК-Україна

Зеленський запропонував Путіну зустрітися "в будь-якій точці Донбасу, де йде війна"

Президент України Володимир Зеленський запропонував президенту РФ Володимиру Путіну зустрітися на Донбасі. Зустріч може відбутися "в будь-якій точці, де йде війна". Про це він сказав у відеозверненні.

Зеленський розповів, що напередодні на засіданнях радників нормандської четвірки і підгрупи по безпеці в ТКГ обговорювалося відновлення режиму повного припинення вогню, але не дивлячись на підтримку всіх сторін, Росія відмовилася підтримати загальне заяви.

Росія обмежила польоти над Кримом і Чорним морем: регіон вважається небезпечним

Російська Федерація обмежила польоти над Кримом і Чорним морем з 20 по 24 квітня. У повідомленні для пілотів цей регіон назвали небезпечним.

Згідно з повідомленням, в зону обмеження польотів до висоти 19 тисяч метрів входить повітряний простір над південною частиною Криму (від Севастополя до Феодосії), прилеглі територіальні води, а також частина міжнародних вод Чорного моря.

Опубліковано нові супутникові фото літаків і танків РФ біля України

З'явилися нові супутникові знімки, які свідчать про те, що Росія стягує війська до кордонів України. На них зображені літаки і танки, і їх набагато більше, ніж очікували побачити військові експерти. Нові супутникові знімки опублікувала газета The Wall Street Journal.

На одному з фото зображена авіабаза в окупованому Криму, де на бетонній злітній смузі є кілька винищувачів Су-30. Ще в березні винищувачів тут не було. На інших видно табір під Воронежем, куди Росія з кінця березня стягує війська. На знімках помітні вертольоти, дрони, мотострілкові і бронетанкові частини, а також військові шпиталі.

Українців попередили про четверту хвилю COVID-19: може стати більш загрозливою

В Україні ще не завершилася третя хвиля пандемії коронавірусу, проте вже потрібно готуватися до четвертої. Вона може бути більш загрозливою через нові штами коронавірусу. Про це заявив глава парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.

Тим часом міністр охорони здоров'я Максим Степанов назвав регіони України з найскладнішою ситуацією із COVID. На разі це Київ, Київська, Одеська, Сумська, Миколаївська та Харківська області. В цих регіонах - велика заповненість ліжок із киснем.

Лукашенко: хочу, щоб Україна була нашою, три братні народи були разом

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його позиція щодо України залишається незмінною. Він упевнений у можливості врегулювання ситуації на Донбасі, якщо слідувати мінським угодам. Про це він заявив на зустрічі з нардепом від української партії "Слуга народу" Євгеном Шевченком, повідомляє "БелТА".

"Я дуже хотів би, щоб Україна була нашою, щоб ми як слов'янські народи, три братні народи були разом. На користь народів. Ніхто не збирається підкоряти один одного, ніхто не збирається тиснути один на одного", - заявив Лукашенко.

Спливли нові подробиці скандальної вечірки Тищенко в шикарному готелі (відео)

Нардеп Микола Тищенко всупереч карантину в Києві влаштував для своєї дружини пишне святкування дня народження в ресторані готелю Fairmont. Зараз з відео "Схеми" стали відомі нові подробиці гучного і шикарного свята. Вечірка почалася увечері 18 квітня. Вже до 10 вечора на парковці готелю Fairmont не залишилося жодного вільного місця. Всього журналісти нарахували близько 30 гостей. Всі вони заходили в готель без масок, жодна людина не скористалася засобом захисту.

Зазначимо, що всіх гостей заходу попросили не постити фото вечірки в соцмережах. Але поліція на "свято життя" все ж навідалася, та через деякий час спокійно покинула готель і вечірка продовжилася. Гості свята після публікації новини про вечірку в ЗМІ вирішили не виходити з готелю і залишилися там на ніч.

Напавший в поїзді на журналістку "Інтера" ґвалтівник помер, не дочекавшись суду: перші деталі

Віталій Рудзько, який в ніч з 31 липня на 1 серпня 2020-го намагався зґвалтувати журналістку Анастасію Лугову в поїзді "Укрзалізниці", помер 13 квітня. Про це постраждала жінка написала в своєму Instagram-акаунті.

За її словами, останнє судове засідання, призначене на 14 квітня, перенесено у зв'язку зі смертю обвинуваченого. Попередньо повідомляється, що в нього був рак мозку. Проте, справа залишається відкритою. Адже Анастасія судиться ще й з "Укрзалізницею", яка не змогла забезпечити її безпеку.

Білий дім підтримав створення 51-го штату в США

Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена офіційно підтримала перетворення федерального округу Колумбія в 51-й штат. Передбачається, що штат буде перейменований в штат Вашингтон, Співдружність Дугласа.

"Занадто довго понад 700 тисяч жителів Вашингтона, округ Колумбія, були позбавлені повноцінного представництва в Конгресі США", - йдеться в заяві управління бюджетом і адміністративної політики.

До вибухів на складах зброї в Чехії причетні шість співробітників ГРУ, - Bellingcat

За вибухом складу боєприпасів у Врбетиці у 2014 році стояли щонайменше шість співробітників російської військової розвідки ГРУ. Вони входили до складу підрозділу 29155, члени якого вчиняють акти насильства за межами Росії. Про це йдеться в розслідуванні Bellingcat у співпраці з чеським виданням Respekt.

За даними розслідування, операція проходила під особистим наглядом командира загону генерал-полковника Андрія Авер'янова, який на момент його засекречування відправився в Центральну Європу і повернувся в Москву всього через кілька годин після вибуху в Врбетіцах.

Презентація Apple: всі подробиці про нові продукти компанії

Сьогодні, 20 квітня Apple представила кілька новинок. У компанії не анонсували, які саме гаджети покажуть на першій в цьому році презентації під назвою Spring Loaded. Однак інсайдери прогнозували вихід оновлених моделей іPad та iMac.

Що відомо про весняну презентацію та новинки від Apple - в матеріалі РБК-Україна.

Крах Європейської Суперліги. "Манчестер Сіті" офіційно залишає турнір

Футбольний клуб "Манчестер Сіті" на своєму оголосив, що виходить зі складу учасників європейської Суперліги. Команда стала першою, що оголосила про вихід з турніру.

Нагадаємо, в ніч на 19 квітня 12 європейських футбольних грантів з Англії, Іспанії та Італії оголосили про створення нового турніру-Суперліги Європи. Створення цього турніру вже засудили у ФІФА, УЄФА, а також національні федерації. При цьому клубам-учасникам турніру пригрозили виключенням з усіх турнірів під егідою УЄФА і ФІФА, в тому числі чемпіонатів світу і Європи і національних чемпіонатів.

Дощами накриє всю Україну: де погода буде найнеприємніша

Погода в Україні у середу, 21 квітня, очікується мокра практично у всіх областях країни. Невелике прояснення очікується в декількох центральних і південних областях.

Синоптики Українського гідрометцентру розповіли, де погода буде найбільш неприємно.