Зеленський звернувся до євреїв: кричіть про вбивства мирних людей

Президент Володимир Зеленський звернувся до євреїв з усього світу. Він закликав їх не мовчати про події в Україні та розповідати про вбивства мирних мешканців.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на відеозвернення голови держави.
"В перший день війни жорстоко бомбили Умань, куди щороку приїжджають сотні тисяч євреїв. Помилилися. Потім Бабин Яр, де були розстріляно 100 тисяч євреїв. Звертаюсь зараз до всіх євреїв світу - хіба ви не бачите, що відбувається? Тому дуже важливо, щоб саме зараз мільйони євреїв по всьому світу не мовчали. У мовчанні народжується нацизм. Тому кричить про вбивства мирних людей. Кричить про вбивства українців", - заклика Зеленський.
Нагадаємо, вчора російські окупанти обстріляли меморіальний комплекс Бабин Яр.
Посольство Ізраїлю в Україні прокоментувало цинічні дії Росії, закликавши поважати святість цього місця.
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