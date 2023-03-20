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Зеленский обсудил реализацию "формулы мира" с премьером Нидерландов

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Понедельник 20 марта 2023 20:10
Зеленский обсудил реализацию "формулы мира" с премьером Нидерландов Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В понедельник, 20 марта, президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте реализацию "формулы мира".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление лидера Украины в Telegram.

"Провел, как всегда, содержательный, дружеский разговор с Премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, что будет иметь дальнейшее развитие в усилении обороноспособности Украины", - говорится в заявлении.

Зеленский объяснил, что они обсудили практическую реализацию украинской "формулы мира" и другие важные международные мероприятия.

"Было отдельно отмечено продвижение нашего государства в трансформациях", - добавил президент Украины.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина и ее военные героически отстаивают свои территории и показывают всему миру, что армия России перестает быть глобальной угрозой.

В четверг, 2 марта, президент Владимир Зеленский впервые провел телефонный разговор с новым президентом Швейцарии Аленом Берсе. В ходе переговоров, среди прочего, они обсудили "формулу мира".

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