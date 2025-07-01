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Зеленский обсудил с Алиевым издевательства России над азербайджанцами

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели телефонный разговор. Одной из тем обсуждений стала облава российских силовиков на азербайджанцев в Екатеринбурге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Telegram.

По словам Зеленского, он поблагодарил азербайджанского коллегу за поддержку Украины, украинцев и территориальной целостности страны. 

"Также выразил четкую поддержку со стороны Украины в ситуации, когда Россия издевается над гражданами Азербайджана и угрожает Азербайджанской Республике", - подчеркнул президент. 

Он выразил сочувствия Азербайджану в связи с убийством братьев Сафаровых на территории России. 

"Уверен, что будут выяснены все факты. И нужна справедливость", - добавил Зеленский. 

Как отметил президент, у него с Алиевым одинаковое видение: жизнь и честь каждого человека должны быть защищены. 

Также лидеры обсудили двусторонние отношения между странами - энергетику и сотрудничество в гуманитарной сфере. Они договорились провести заседание общей межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. 

Облава в Екатеринбурге

Напомним, в Екатеринбурге 27 июня правоохранители провели масштабный рейд по квартирам азербайджанской диаспоры: задержаны более 50 человек, включая членов семьи Сафаровых.

Двое братьев Сафаровых погибли при задержании - один якобы от сердечного приступа, второй получил черепно-мозговые травмы, что подтверждается экспертизой из Азербайджана.

Несколько человек с многочисленными травмами направлены в больницы.

На этом фоне отношения России и Азербайджана ухудшились. В частности, Баку отменило визит парламентской делегации из РФ.

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Владимир ЗеленскийИльхам АлиевРоссийская ФедерацияАзербайджанЕкатеринбург