ua en ru
Вт, 01 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Зеленский обсудил с Алиевым издевательства России над азербайджанцами

Киев, Вторник 01 июля 2025 18:45
UA EN RU
Зеленский обсудил с Алиевым издевательства России над азербайджанцами Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели телефонный разговор. Одной из тем обсуждений стала облава российских силовиков на азербайджанцев в Екатеринбурге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Telegram.

По словам Зеленского, он поблагодарил азербайджанского коллегу за поддержку Украины, украинцев и территориальной целостности страны.

"Также выразил четкую поддержку со стороны Украины в ситуации, когда Россия издевается над гражданами Азербайджана и угрожает Азербайджанской Республике", - подчеркнул президент.

Он выразил сочувствия Азербайджану в связи с убийством братьев Сафаровых на территории России.

"Уверен, что будут выяснены все факты. И нужна справедливость", - добавил Зеленский.

Как отметил президент, у него с Алиевым одинаковое видение: жизнь и честь каждого человека должны быть защищены.

Также лидеры обсудили двусторонние отношения между странами - энергетику и сотрудничество в гуманитарной сфере. Они договорились провести заседание общей межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Облава в Екатеринбурге

Напомним, в Екатеринбурге 27 июня правоохранители провели масштабный рейд по квартирам азербайджанской диаспоры: задержаны более 50 человек, включая членов семьи Сафаровых.

Двое братьев Сафаровых погибли при задержании - один якобы от сердечного приступа, второй получил черепно-мозговые травмы, что подтверждается экспертизой из Азербайджана.

Несколько человек с многочисленными травмами направлены в больницы.

На этом фоне отношения России и Азербайджана ухудшились. В частности, Баку отменило визит парламентской делегации из РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Ильхам Алиев Российская Федерация Азербайджан Екатеринбург
Новости
Пролетели более 1300 километров: дроны СБУ атаковали завод "Купол" в Ижевске, - источники
Пролетели более 1300 километров: дроны СБУ атаковали завод "Купол" в Ижевске, - источники
Аналитика
Зеленский уволит Шмыгаля? Почему в Украине снова заговорили о смене правительства
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Зеленский уволит Шмыгаля? Почему в Украине снова заговорили о смене правительства