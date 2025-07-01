Зеленский обсудил с Алиевым издевательства России над азербайджанцами
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели телефонный разговор. Одной из тем обсуждений стала облава российских силовиков на азербайджанцев в Екатеринбурге.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Telegram.
По словам Зеленского, он поблагодарил азербайджанского коллегу за поддержку Украины, украинцев и территориальной целостности страны.
"Также выразил четкую поддержку со стороны Украины в ситуации, когда Россия издевается над гражданами Азербайджана и угрожает Азербайджанской Республике", - подчеркнул президент.
Он выразил сочувствия Азербайджану в связи с убийством братьев Сафаровых на территории России.
"Уверен, что будут выяснены все факты. И нужна справедливость", - добавил Зеленский.
Как отметил президент, у него с Алиевым одинаковое видение: жизнь и честь каждого человека должны быть защищены.
Также лидеры обсудили двусторонние отношения между странами - энергетику и сотрудничество в гуманитарной сфере. Они договорились провести заседание общей межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.
Облава в Екатеринбурге
Напомним, в Екатеринбурге 27 июня правоохранители провели масштабный рейд по квартирам азербайджанской диаспоры: задержаны более 50 человек, включая членов семьи Сафаровых.
Двое братьев Сафаровых погибли при задержании - один якобы от сердечного приступа, второй получил черепно-мозговые травмы, что подтверждается экспертизой из Азербайджана.
Несколько человек с многочисленными травмами направлены в больницы.
На этом фоне отношения России и Азербайджана ухудшились. В частности, Баку отменило визит парламентской делегации из РФ.
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