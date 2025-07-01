Зеленский обсудил с Алиевым издевательства России над азербайджанцами

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели телефонный разговор. Одной из тем обсуждений стала облава российских силовиков на азербайджанцев в Екатеринбурге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Telegram .

По словам Зеленского, он поблагодарил азербайджанского коллегу за поддержку Украины, украинцев и территориальной целостности страны.

"Также выразил четкую поддержку со стороны Украины в ситуации, когда Россия издевается над гражданами Азербайджана и угрожает Азербайджанской Республике", - подчеркнул президент.

Он выразил сочувствия Азербайджану в связи с убийством братьев Сафаровых на территории России.

"Уверен, что будут выяснены все факты. И нужна справедливость", - добавил Зеленский.

Как отметил президент, у него с Алиевым одинаковое видение: жизнь и честь каждого человека должны быть защищены.

Также лидеры обсудили двусторонние отношения между странами - энергетику и сотрудничество в гуманитарной сфере. Они договорились провести заседание общей межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.