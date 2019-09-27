Зеленський в Нью-Йорку вшанував пам'ять жертв терактів 11 вересня

Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою у Нью-Йорку вшанував пам'ять жертв терористичних атак 11 вересня 2001 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Зазначається, що Зеленський поклав вінок до Меморіалу 9/11. Президентське подружжя також встановило на Меморіалі прапорець України.

Крім того, президент разом з дружиною поспілкувалися з сестрою та найкращим другом Івана Скали, українця за походженням, який героїчно загинув під час терористичного акту 11 вересня 2001 року. Іван Скала працював пожежником у Нью-Йорку і добровільно зголосився рятувати життя людей у день теракту.

Відзначимо, 11 вересня 2001 року 19 терористів з угруповання "Аль-Каїда" захопили у США чотири пасажирські авіалайнери. Два з них вони направили на вежі Всесвітнього торгового центру - найвищі на той момент будівлі в Нью-Йорку. Третій літак терористи направили на будівлю Пентагону у передмісті Вашингтона, четвертий також прямував у бік американської столиці, однак розбився недалеко від міста Шанксвілл в штаті Пенсільванія. В результаті теракту загинули 2 996 осіб.

РБК-Україна писало, що військова комісія в США призначила на 11 січня 2021 року судове засідання щодо Халіда Шейха Мохаммеда і ще чотирьох обвинувачених в організації терактів 11 вересня.