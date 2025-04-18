Зеленский о ночной атаке: Россия начала Страстную пятницу с издевательств над украинцами

Российская Федерация (РФ) начала Страстную пятницу с ночного обстрела Украины. Сейчас известно о двух погибших.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента Владимира Зеленского.
"Именно так Россия начала эту Страстную пятницу - баллистикой, крылатыми ракетами, "Шахедами" - издевательствами над нашими людьми и городами", - написал президент.
Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (t.me/V_Zelenskiy_official)
По словам Зеленского, во время обстрела террористы ударили ракетой по Харькову, в результате чего повреждения получили обычные дома, предприятие и машины. Известно об около 70 пострадавших, среди которых пятеро детей, а самой младшей - 2 года. Также известно о погибшем.
Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (t.me/V_Zelenskiy_official)
Сумы же, как рассказал президент, атаковали ударные дроны. Один из беспилотников попал по предприятию по производству хлеба, которое десятилетиями работает в городе. В результате атаки погиб человек.
Также во время атаки враг ударил по:
"Благодарность каждому из наших партнеров, кто помогает защищать Украину. Каждый оборонный пакет имеет значение, все системы ПВО, достаточное количество ракет для ПВО - все это действительно помогает", - добавил он.
С начала полномасштабной войны РФ регулярно обстреливает инфраструктуру Украины, в том числе и гражданскую. Больше всего из-за ударов страдают прифронтовые области и населенные пункты.
В частности каждую ночь враг прибегает к атаке беспилотниками. Например, в ночь на 18 апреля террористы запустили против Украины шесть ракет и 37 беспилотных летательных аппаратов.
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