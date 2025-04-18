Зеленский о ночной атаке: Россия начала Страстную пятницу с издевательств над украинцами

"Именно так Россия начала эту Страстную пятницу - баллистикой, крылатыми ракетами, "Шахедами" - издевательствами над нашими людьми и городами", - написал президент.

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (t.me/V_Zelenskiy_official)

По словам Зеленского, во время обстрела террористы ударили ракетой по Харькову, в результате чего повреждения получили обычные дома, предприятие и машины. Известно об около 70 пострадавших, среди которых пятеро детей, а самой младшей - 2 года. Также известно о погибшем.

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (t.me/V_Zelenskiy_official)

Сумы же, как рассказал президент, атаковали ударные дроны. Один из беспилотников попал по предприятию по производству хлеба, которое десятилетиями работает в городе. В результате атаки погиб человек.

Также во время атаки враг ударил по:

Днепропетровской области;

Киевской области;

Николаевской области;

Донецкой области.

"Благодарность каждому из наших партнеров, кто помогает защищать Украину. Каждый оборонный пакет имеет значение, все системы ПВО, достаточное количество ракет для ПВО - все это действительно помогает", - добавил он.