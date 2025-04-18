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Зеленский о ночной атаке: Россия начала Страстную пятницу с издевательств над украинцами

Пятница 18 апреля 2025 11:16
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Зеленский о ночной атаке: Россия начала Страстную пятницу с издевательств над украинцами Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация (РФ) начала Страстную пятницу с ночного обстрела Украины. Сейчас известно о двух погибших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента Владимира Зеленского.

"Именно так Россия начала эту Страстную пятницу - баллистикой, крылатыми ракетами, "Шахедами" - издевательствами над нашими людьми и городами", - написал президент.

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (t.me/V_Zelenskiy_official)

По словам Зеленского, во время обстрела террористы ударили ракетой по Харькову, в результате чего повреждения получили обычные дома, предприятие и машины. Известно об около 70 пострадавших, среди которых пятеро детей, а самой младшей - 2 года. Также известно о погибшем.

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (t.me/V_Zelenskiy_official)

Сумы же, как рассказал президент, атаковали ударные дроны. Один из беспилотников попал по предприятию по производству хлеба, которое десятилетиями работает в городе. В результате атаки погиб человек.

Также во время атаки враг ударил по:

  • Днепропетровской области;
  • Киевской области;
  • Николаевской области;
  • Донецкой области.

"Благодарность каждому из наших партнеров, кто помогает защищать Украину. Каждый оборонный пакет имеет значение, все системы ПВО, достаточное количество ракет для ПВО - все это действительно помогает", - добавил он.

Обстрелы Украины со стороны России

С начала полномасштабной войны РФ регулярно обстреливает инфраструктуру Украины, в том числе и гражданскую. Больше всего из-за ударов страдают прифронтовые области и населенные пункты.

В частности каждую ночь враг прибегает к атаке беспилотниками. Например, в ночь на 18 апреля террористы запустили против Украины шесть ракет и 37 беспилотных летательных аппаратов.

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