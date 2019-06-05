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Зеленський назвав вступ України до ЄС "смертю імперського проекту Росії"

Новини » Політика    05.06.2019 - 17:11
Зеленський назвав вступ України до ЄС "смертю імперського проекту Росії"
Фото: Володимир Зеленський і Дональдо Туск (twitter.com/APUkraine)

Вступ України до ЄС завдасть болісного удару по російському авторитаризму

Президент Володимир Зеленський виступає за продовження процесу євроінтеграції України. Про це він заявив під час зустрічі з президентом Європейської ради Дональдом Туском в Брюсселі, повідомляє Адміністрація президента в Twitter.

Зеленський зазначив, що європейська інтеграція може забезпечити системні внутрішні зміни у державі, імплементації реформ і зобов’язань, передбачених Угодою про асоціацію з ЄС. За його словами, - це гарантія незалежності України, добробуту українців, прискореного економічного зростання.

"Україна в ЄС - це смерть російського імперського проекту. Більше того, це потужний удар по російському авторитаризму, шлях до демократичних змін в Росії та на всьому пострадянському просторі", - додав президент.

Зеленський назвав вступ України до ЄС &quot;смертю імперського проекту Росії&quot;

Під час зустрічі Туск і Зеленський підтвердили, що саміт Україна-ЄС відбудеться 8 липня у Києві. Як зазначив Туск саміт визначить пріоритети відносин на наступний рік. Він додав, що під час зустрічі вони домовилися зберігати тісні контакти.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", якщо б в Україні проходив референдум, то 62% громадян проголосували б за вступ країни в Європейський союз, 22% - проти. Таким чином, у підсумку голоси учасників референдуму по вступу в ЄС розподілилися б наступним чином: 74% за, 26% - проти.

Відзначимо, президент Володимир Зеленський вважає, що вступ України в НАТО можливо тільки після референдуму.

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