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Це була їхня помилка: Зеленський заявив, що окупантам доведеться піти з Криму

Володимир Зеленський (скріншот відео)
Автор: Константин Широкун

Російське вторгнення в Україну почалося саме з Криму. І його можна вважати першою доленосною помилкою Росії стосовно України. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення Володимира Зеленського.

"Це був далеко не перший пункт у переліку помилок російської держави стосовно України, але перший доленосний для самої Росії. Всі разом вони приведуть до її історичного ослаблення. І, звичайно, окупантам доведеться піти і з Криму теж. Як і з Херсона, Мелітополя, Енергодара, Маріуполя та всіх інших міст і громад, де вони поки зображують господарів. Господарями вони там точно не будуть", - заявив глава держави.

Раньше президент України Володимир Зеленський назвав ціну звільнення Криму від російської окупації. За його словами, реалізація такого сценарію сьогодні коштуватиме життя сотням тисяч українців.

Нагадаємо, раніше Буданов назвав терміни закінчення війни з Росією і заявив, що Україна поверне всі окуповані території, включаючи Крим.

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Володимир ЗеленськийКримВторгнення Росії до України