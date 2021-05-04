Зеленський назвав несправедливим розподіл СOVID-вакцин у світі

Зеленський нагадав, що коли весь світ захопила пандемія, Україна була серед тих, хто подавав руку допомоги

"Євросоюз – це про рівність. Не декларативну, а справжню. А для рівноправності щирість обов’язкова", - зауважив він.

Так, українські медики їздили в різні країни Євросоюзу, щоб разом з місцевими лікарями рятувати хворих.

"Тоді ми були рівними. Такими маємо бути й тепер, коли майбутнє світу залежить від крихітного, але життєво важливого щеплення. Розподіл вакцин у світі несправедливий. Це факт. І світ не повинен забувати про рівність, коли допомога необхідна всім. Україна отримала надто мало з обіцяних вакцин, і я нагадав усім, що рівність – це про конкретну підтримку тоді, коли це найбільше потрібно", - додав Зеленський.