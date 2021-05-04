RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Зеленський назвав несправедливим розподіл СOVID-вакцин у світі

Автор: Даша Харченко

Президент України Володимир Зеленський вважає несправедливим розподіл вакцин від коронавірусу у світі. Про це він сказав після зустрічі з президентами Естонії, Латвії, Литви та Польщі.

Відповідну заяву він розмістив у своєму Facebook.

Зеленський нагадав, що коли весь світ захопила пандемія, Україна була серед тих, хто подавав руку допомоги

"Євросоюз – це про рівність. Не декларативну, а справжню. А для рівноправності щирість обов’язкова", - зауважив він.

Так, українські медики їздили в різні країни Євросоюзу, щоб разом з місцевими лікарями рятувати хворих.

"Тоді ми були рівними. Такими маємо бути й тепер, коли майбутнє світу залежить від крихітного, але життєво важливого щеплення. Розподіл вакцин у світі несправедливий. Це факт. І світ не повинен забувати про рівність, коли допомога необхідна всім. Україна отримала надто мало з обіцяних вакцин, і я нагадав усім, що рівність – це про конкретну підтримку тоді, коли це найбільше потрібно", - додав Зеленський.

Нагадаємо, у квітні 2021 року 43% українців були готові зробити щеплення від COVID-19 у найближчі декілька місяців. Відповіли, що не готові, 52% респондентів.

В Україні за останню добу підтвердили 2758 нових випадків коронавірусу. Найбільше заразилися в Дніпропетровській області.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Володимир ЗеленськийВакцина від коронавірусуКоронавірусВакцина