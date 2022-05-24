Зеленський назвав неадекватною заяву Шойгу про "спеціальне" уповільнення військ Росії

"Сьогодні в Росії прозвучала чергова абсолютна неадекватна заява. Нібито спеціально пригальмовують наступальні дії. Після трьох місяців пояснень, чому їм не вдалося зламати Україну за три дні, вони не придумали нічого кращого, ніж стверджувати ніби так і планували", - сказав Зеленський.

Він нагадав, що за три місяці Росія втратила десятки тисяч військових.

"Майже 30 000 убитих солдатів РФ, понад 200 збитих літаків... практично повністю витрачений запас ракет. І це вони хочуть сказати, що вони ніби воюють не на повну силу. Настане час, коли вони самі це визнають", - заявив президент.

Нагадаємо, міністр оборони Росії Сергій Шойгу раніше прокоментував уповільнення наступу військ в Україні. За його твердженням, збройні сили роблять це "свідомо", нібито для того, щоб жителі могли вийти "гуманітарними коридорами".

Раніше в британській розвідці зазначили, що заявлений міністром оборони РФ Сергієм Шойгу намір впровадити "нові методи ведення війни" є мовчазним визнанням того, що прогрес Росії йде не так, як передбачалося.