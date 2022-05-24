RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський назвав неадекватною заяву Шойгу про "спеціальне" уповільнення військ Росії

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Заява про пригальмовування наступальних дій в Україні є абсолютно неадекватною. Росія не придумала нічого кращого, як пояснити провал на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента України Володимира Зеленського.

"Сьогодні в Росії прозвучала чергова абсолютна неадекватна заява. Нібито спеціально пригальмовують наступальні дії. Після трьох місяців пояснень, чому їм не вдалося зламати Україну за три дні, вони не придумали нічого кращого, ніж стверджувати ніби так і планували", - сказав Зеленський.

Він нагадав, що за три місяці Росія втратила десятки тисяч військових.

"Майже 30 000 убитих солдатів РФ, понад 200 збитих літаків... практично повністю витрачений запас ракет. І це вони хочуть сказати, що вони ніби воюють не на повну силу. Настане час, коли вони самі це визнають", - заявив президент.

Нагадаємо, міністр оборони Росії Сергій Шойгу раніше прокоментував уповільнення наступу військ в Україні. За його твердженням, збройні сили роблять це "свідомо", нібито для того, щоб жителі могли вийти "гуманітарними коридорами".

Раніше в британській розвідці зазначили, що заявлений міністром оборони РФ Сергієм Шойгу намір впровадити "нові методи ведення війни" є мовчазним визнанням того, що прогрес Росії йде не так, як передбачалося.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський