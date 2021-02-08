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Зеленський назвав головні пріоритети боротьби з коронавірусом в Україні

Автор: Анастасія Рокитна

Президент України Володимир Зеленський на міжнародному форумі "Україна 30" заявив про пріоритети боротьби з коронавірусом. За його словами, їх декілька.

Про це він заявив на форумі.

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"Міжнародний досвід боротьби з вірусом, вакцинацію, плани уряди, іновації у часи пандемії, одужання економіки, дієві ліки проти дезінформація. Все це важливі складові нашого плану з протидії COVID-19", - заявив він.

Нагадаємо, в Україні триває всеукраїнський форум "Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді". Першу сесію відкрив президент Володимир Зеленський, також запрошені представники ВООЗ, Євросоюзу, чиновники та експерти.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я заявила про уповільнення поширення коронавірусу. Водночас в організації закликали дотримуватися карантинних обмежень, попри уповільнення темпів пандемії.

Крім того, за даними ВООЗ, кількість вакцинованих від COVID-19 у світі перевищила загальну кількість тих, хто інфікувався коронавірусом.

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