Зеленський назвав головні пріоритети боротьби з коронавірусом в Україні

Президент України Володимир Зеленський на міжнародному форумі "Україна 30" заявив про пріоритети боротьби з коронавірусом. За його словами, їх декілька.
Про це він заявив на форумі.
"Міжнародний досвід боротьби з вірусом, вакцинацію, плани уряди, іновації у часи пандемії, одужання економіки, дієві ліки проти дезінформація. Все це важливі складові нашого плану з протидії COVID-19", - заявив він.
Нагадаємо, в Україні триває всеукраїнський форум "Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді". Першу сесію відкрив президент Володимир Зеленський, також запрошені представники ВООЗ, Євросоюзу, чиновники та експерти.
Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я заявила про уповільнення поширення коронавірусу. Водночас в організації закликали дотримуватися карантинних обмежень, попри уповільнення темпів пандемії.
Крім того, за даними ВООЗ, кількість вакцинованих від COVID-19 у світі перевищила загальну кількість тих, хто інфікувався коронавірусом.