Зеленський назвав головні пріоритети боротьби з коронавірусом в Україні

Президент України Володимир Зеленський на міжнародному форумі "Україна 30" заявив про пріоритети боротьби з коронавірусом. За його словами, їх декілька.

Про це він заявив на форумі .

"Міжнародний досвід боротьби з вірусом, вакцинацію, плани уряди, іновації у часи пандемії, одужання економіки, дієві ліки проти дезінформація. Все це важливі складові нашого плану з протидії COVID-19", - заявив він.

Нагадаємо, в Україні триває всеукраїнський форум "Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді". Першу сесію відкрив президент Володимир Зеленський, також запрошені представники ВООЗ, Євросоюзу, чиновники та експерти.