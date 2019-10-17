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Зеленський призначив суддів районних судів

Новини » Політика    17.10.2019 - 13:07
Зеленський призначив суддів районних судів
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський призначив суддів районних судів у Вінницькій, Київській, Чернівецькій, Сумській, Харківській областях

Президент Володимир Зеленський призначив суддів районних судів у Вінницькій, Київській, Чернівецькій, Сумській, Харківській, Львівській областях. Про це йдеться в указі президента.

Крім того, в окремому указі Зеленський призначив Сергія Мартинюка суддею господарського суду Дніпропетровської області, а Романа Кидисюка - суддею господарського суду Львівської області.

Нагадаємо, вчора народні депутати проголосували за судову реформу президента Володимира Зеленського у другому читанні. За законопроект №1008 проголосували 236 парламентаріїв.

До цього генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич раніше висловила стурбованість у зв'язку з прийняттям українським парламентом у першому читанні судової реформи Зеленського. Верховний суд просив відкласти прийняття закону президента України Зеленського про судову реформу.

Крім того, посли Великобританії, Канади, Німеччини і Європейського союзу і гендиректор ЄБРР закликають переглянути окремі положення закону про судову реформу, який був прийнятий 16 жовтня Верховною радою. Дипломати готові зустрітися із зазначеними в заяві посадовими особами, щоб пояснити загрози окремих положень прийнятого законопроекту.

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