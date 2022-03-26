Зеленський про Нацгвардію України: Дякую за всі кроки до перемоги

"Хочу ще раз з великою повагою вітати Національну гвардію України з її Днем. Щиро вдячний за те, що ви робите для захисту нашої держави, для захисту українців. Спасибі за всі кроки до перемоги, яка буде і настане завдяки вам", - підкреслив президент України.

Зеленський також зазначив, що вручив нагороди бійцям Нацгвардії України, які відзначилися в боях з російськими окупантами. Також він присвоїв звання бригадного генерала п'яти полковникам Нацгвардії України. В цілому за час повномасштабної війни з 24 лютого вже 476 бійців Нацгвардії були відзначені державними нагородами.