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Зеленський про Нацгвардію України: Дякую за всі кроки до перемоги

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Київ, Субота 26 березня 2022 23:44
Зеленський про Нацгвардію України: Дякую за всі кроки до перемоги
Автор: Константин Широкун

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання бригадного генерала п'яти полковникам Нацгвардії України. Державними нагородами з початку повномасштабного вторгнення Росії відзначені 476 бійців Нацгвардії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Зеленського.

"Хочу ще раз з великою повагою вітати Національну гвардію України з її Днем. Щиро вдячний за те, що ви робите для захисту нашої держави, для захисту українців. Спасибі за всі кроки до перемоги, яка буде і настане завдяки вам", - підкреслив президент України.

Зеленський також зазначив, що вручив нагороди бійцям Нацгвардії України, які відзначилися в боях з російськими окупантами. Також він присвоїв звання бригадного генерала п'яти полковникам Нацгвардії України. В цілому за час повномасштабної війни з 24 лютого вже 476 бійців Нацгвардії були відзначені державними нагородами.

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