Зеленський направив листа голові КНР через ситуацію з коронавірусом

Президент України Володимир Зеленський направив листа голові Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіну, в якому висловив співчуття у зв’язку із загибеллю людей від ускладнень, спричинених епідемією коронавірусу. Про це повідомляє Офіс президента.

Український президент побажав швидкого одужання хворим і висловив упевненість, що завдяки ефективним діям керівництва Китаю, медиків і всього китайського народу КНР швидко здолає небезпечну хворобу.

"В Україні глибоко стурбовані інформацією про значну кількість жертв епідемії пневмонії, спричиненої коронавірусом 2019-nCoV. Від імені народу України та від себе особисто висловлюю щирі співчуття громадянам дружнього Китаю, родичі та близькі яких загинули від цієї жахливої хвороби", - йдеться у листі Зеленського.

Нагадаємо, МОЗ оприлюднив нові дані про поширення коронавіруса. Зокрема, в світі станом на ранок 5 лютого 2020 року до 493 зросло число летальних результатів.

За словами експерта Всесвітньої організації охорони здоров'я Джона Маккензі, китайська влада недостатньо швидко повідомляла про нові випадки коронавірусу.

Крім того, повідомлялося, що керівництво Китаю визнало, що реакція країни на спалах коронавірусу була недостатньо хорошою.