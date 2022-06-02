Зеленський нагородив орденом екс-голову посольства США в Україні

Колишня голова посольства США в Україні Крістіна Квін отримала орден "За заслуги" другого ступеня. Президент Володимир Зеленський підписав відповідний указ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ очільника української держави.
Зазначається, що орден було присуджено Квін за особисті заслуги у зміцненні міждержавної співпраці, підтримання незалежності та територіальної цілісності України, плідну дипломатичну діяльність.
Також президент нагородив подібним орденом посла Польщі в Україні Бартоша Ціхоцького.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що новий посол США в Україні Бріджіт Брінк прибула до Києва. Офіційного оголошення не було, але інформація про прибуття міститься на сторінці з біографією.
Також ми писали, що у понеділок, 30 травня, новий посол США в Україні Бріджіт Брінк вручила вірчі грамоти в українському Міністерстві закордонних справ. Таким чином Брінк вже офіційно розпочала місію.
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