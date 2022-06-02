Зеленський нагородив орденом екс-голову посольства США в Україні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ очільника української держави.

Зазначається, що орден було присуджено Квін за особисті заслуги у зміцненні міждержавної співпраці, підтримання незалежності та територіальної цілісності України, плідну дипломатичну діяльність.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що новий посол США в Україні Бріджіт Брінк прибула до Києва. Офіційного оголошення не було, але інформація про прибуття міститься на сторінці з біографією.

Також ми писали, що у понеділок, 30 травня, новий посол США в Україні Бріджіт Брінк вручила вірчі грамоти в українському Міністерстві закордонних справ. Таким чином Брінк вже офіційно розпочала місію.

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