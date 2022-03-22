Зеленський відзначив державними нагородами 105 захисників України
Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Президент Володимир Зеленський підписав указ про відзначення державними нагородами захисників України. Сім українських воїнів були нагороджені посмертно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Офісу президента.
Відповідний указ №157 був підписаний гарантом у вівторок, 22 березня.
Українських військових відзначили орденами Богдана Хмельницького, "За мужність", орденом Данила Галицького, медаллю "За військову службу Україні" та "Захиснику Вітчизни".
Нагадаємо, Володимир Зеленський звернувся до парламенту Італії. Він закликав зупинити російську агресію та посилити санкції проти РФ.
Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.