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Зеленський відзначив державними нагородами 105 захисників України

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Україна, Вівторок 22 березня 2022 13:05
Зеленський відзначив державними нагородами 105 захисників України Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Президент Володимир Зеленський підписав указ про відзначення державними нагородами захисників України. Сім українських воїнів були нагороджені посмертно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Офісу президента.

Відповідний указ №157 був підписаний гарантом у вівторок, 22 березня.

Українських військових відзначили орденами Богдана Хмельницького, "За мужність", орденом Данила Галицького, медаллю "За військову службу Україні" та "Захиснику Вітчизни".

Нагадаємо, Володимир Зеленський звернувся до парламенту Італії. Він закликав зупинити російську агресію та посилити санкції проти РФ.

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