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Зеленський про мужність українських солдатів і офіцерів: ваша хоробрість дозволяє Україні вижити

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Середа 16 березня 2022 02:20
Зеленський про мужність українських солдатів і офіцерів: ваша хоробрість дозволяє Україні вижити Володимир Зеленський (скріншот відео)
Автор: Константин Широкун

Президент України підписав указ про відзначення державними нагородами 139 військовослужбовців Збройних сил України, які відзначилися в обороні нашої держави, 32 з них посмертно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення Володимира Зеленського.

Володимир Зеленський у вечірньому виступі прокоментував стійкість українських солдатів і офіцерів: "Я вдячний кожному захиснику України, кожному захиснику Сум, Харкова, Миколаєва, Чернігова і всіх міст України, які сьогодні бажає захопити це зло. Я вдячний всім, хто тримається і бореться за життя. Ваш опір, ваша стійкість, ваша хоробрість дозволяють Україні вижити та зберегти наш народ і нашу землю".

Також президент України повідомив, що підписав сьогодні указ про нагородження державними нагородами 139 військовослужбовців Збройних сил України, які відзначилися в обороні нашої держави, 32 з них посмертно.

Також сьогодні підписано указ про присвоєння звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка":

Полковнику Гудзю Валерію Федоровичу. Посмертно. За героїчну оборону Попасної в Луганській області.

Полковнику Котенку Сергію Леонідовичу. Посмертно. Завдяки його мужнім діям і особистій рішучості було знищено кілька колон ворожої техніки.

Полковнику Мариняку Олександру Мирославовичу. Посмертно. Завдяки його рішучості під час оборони Київської області знищено велику кількість солдатів противника, скупчення паливозаправників і ворожої техніки.

Майору Сбитову Павлу Олеговичу. Посмертно. Завдяки професіоналізму та рішучим діям було організовано знищення кількох великих підрозділів ворога.

Звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" присвоєно старшому лейтенанту Дозорному Дмитру Леонідовичу за ефективні дії при обороні Херсонської області, які дозволили нашим силам вийти з оточення і продовжити боротьбу. Також вищою державною нагородою відзначений старший лейтенант Сидунець Володимир Володимирович. Завдяки його діям знищено дивізіон російських "Іскандерів".

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