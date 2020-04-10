Зеленський і Мун Чже Ін обговорили протидію поширенню коронавірусу

Президент України Володимир Зеленський і президент республіки Корея Мун Чже Ін під час телефонної розмови обговорили питання протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Як зазначається, Зеленський подякував за оперативне реагування південнокорейських компаній у питаннях закупівлі медичного обладнання та засобів індивідуального захисту, необхідних Україні для боротьби з коронавірусом.

"Вдячний Кореї за швидке виконання контракту з продажу 100 тис.яч ПЛР-тестів. Їх уже використовують в українських лікарнях. Нам важлива ваша підтримка в цьому питанні", - заявив Зеленський.

Також обговорили надання гуманітарної допомоги Україні у вигляді медичного обладнання.

Нагадаємо, у Зеленського допустили послаблення карантину до 24 квітня. В ОПУ зараз "дивляться на найближчі два тижня".

Додамо, на нараді під головуванням президента України Володимира Зеленського було домовлено, що наразі не можна говорити про пом’якшення карантинних заходів, особливо з урахуванням Великодніх свят, коли існує загроза скупчення людей і чимало українців повертаються додому на святкування.