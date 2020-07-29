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Зеленський про місцеві вибори: проходитимуть з обмеженнями через COVID-19

Середа 29 липня 2020 15:20
Зеленський про місцеві вибори: проходитимуть з обмеженнями через COVID-19
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня

Президент України Володимир Зеленський заявив, що місцеві вибори будуть проходити з певними обмеженнями через пандемію коронавірусу. Вибори заплановані на 25 жовтня.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Зеленський також зазначив, що необхідно продумати механізми, процедури та фінансування для того, щоб убезпечити і дати можливість українцям вільно голосувати.

У свою чергу, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков звернув увагу на забезпечення достатньої кількості тих, хто буде стежити за порядком під час проведення голосування, особливо після прийняття законопроектів, які потребують більшої кількості правоохоронців на виборах.

Нагадаємо, 15 липня Верховна рада призначила місцеві вибори в Україні; постанова не передбачає проведення виборів на тимчасово окупованій території Донецької і Луганської областей.

Крім того, у ЦВК назвали проблеми з організацією місцевих виборів.

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