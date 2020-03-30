Зеленський: заходи проти коронавірусу не повинні знижувати боєздатність ЗСУ

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський провів нараду щодо боротьби з коронавірусом в армії

Заходи щодо боротьби з коронавірусом у Збройних силах України не повинні знижувати їх боєготовність. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, йдеться у повідомленні на його сайті.

Повідомляється, що Зеленський провів селекторну нараду з міністром оборони Андрієм Тараном, головнокомандувачем ЗСУ Русланом Хомчаком і командувачами видів, родів ЗСУ.

"Ми зробимо все можливе, щоб наші військові залишалися здоровими. Це наше першочергове завдання. Проте всі вжиті задля безпеки від коронавірусу не повинні вплинути на бойову готовність наших військовослужбовців. Тут все просто: вони захищають нас, а ми - їх", - зауважив Зеленський.

Хомчак, у свою чергу, запевнив, що ЗСУ готові до відсічі агресору і оборони України. Міністр оборони Андрій Таран доповів, що ситуація під контролем.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів не буде скорочувати витрати на військових в бюджеті в рамках перерозподілу коштів на боротьбу з COVID-19.

Раніше також повідомлялося, що на карантині з підозрою на коронавірус перебувають понад 170 українських військовослужбовців.