Зеленський та Меркель обговорили збільшення фіндопомоги Україні для боротьби з коронавірусом

Фото: Володимир Зеленський і Ангела Меркель (president.gov.ua)

Також ішлося про необхідність виділення додаткового фінансування для України з боку ЄС та Світового банку

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель, в ході якої обговорили збільшення фінансової допомоги Україні на боротьбу з коронавірусом. Про це повідомляє Офіс президента.

Повідомляється, що сторони обговорили ситуацію довкола поширення коронавірусу у світі, а також практичні заходи, які вживаються в обох країнах з метою протидії пандемії. Було домовлено опрацювати можливість налагодження інформаційного обміну, пов’язаного з пандемією, зокрема в частині медичних стандартів, що впроваджуються для лікування хвороби.

"У контексті можливого збільшення фінансової допомоги Україні на боротьбу з коронавірусом сторони домовилися перенаправити 150 млн євро в межах державного німецького кредиту на відповідні потреби", - йдеться у повідомленні..

Меркель позитивно відзначила ухвалення напередодні законів про обіг земель та про регулювання банківської діяльності. Вона наголосила на важливості якнайшвидшого завершення переговорів з МВФ щодо нової програми співпраці. Також ішлося про необхідність виділення додаткового фінансування для України з боку Європейського союзу та Світового банку.

Зеленський поінформував Ангелу Меркель про безпекову ситуацію на Донбасі. Було також обговорено результати останніх консультацій у рамках Тристоронньої контактної групи. Окремо сторони обговорили перспективи продовження переговорів у нормандському форматі.

Нагадаємо, 22 березня Меркель пішла на карантин після того, як вона контактувала з хворим на коронавірус. Зокрема, COVID-19 був виявлений у лікаря, який нещодавно робив щеплення Меркель. Після цього німецький канцлер негайно прийняла рішення про самоізоляцію.

Після цього Меркель зробили перший тест на коронавірус 23 березня. Його результат був негативним. Другий тест Меркель на коронавірус також показав негативний результат.