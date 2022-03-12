Зеленський матерям російських військових: не віддавайте своїх дітей на смерть або в полон

"Хочу ще раз сказати всім російським матерям, особливо для матерів строковиків. Не віддавайте своїх дітей на війну на чужій землі. Не вірте обіцянкам, що їх відправлять просто кудись на навчання або просто кудись в небойові умови",- сказав Зеленський.

Глава держави запропонував матерям російських військових перевіряти, де перебувають їхні сини. Він закликав жінок діяти, якщо у них виникне бодай найменша підозра, що дітей відправили воювати проти України.

"Дійте негайно, не віддавайте свого сина на смерть чи в полон", - додав Зеленський.

Він наголосив, що Україна ніколи не хотіла це жахливої війни. Проте українці захищатимуться стільки, скільки доведеться.