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Зеленський матерям російських військових: не віддавайте своїх дітей на смерть або в полон

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Київ, Субота 12 березня 2022 01:11
Зеленський матерям російських військових: не віддавайте своїх дітей на смерть або в полон Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський звернувся до матерів російських військових. Глава держави закликав їх не віддавати своїх синів на війну проти України, оскільки вони або загинуть, або потраплять у полон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Зеленського.

"Хочу ще раз сказати всім російським матерям, особливо для матерів строковиків. Не віддавайте своїх дітей на війну на чужій землі. Не вірте обіцянкам, що їх відправлять просто кудись на навчання або просто кудись в небойові умови",- сказав Зеленський.

Глава держави запропонував матерям російських військових перевіряти, де перебувають їхні сини. Він закликав жінок діяти, якщо у них виникне бодай найменша підозра, що дітей відправили воювати проти України.

"Дійте негайно, не віддавайте свого сина на смерть чи в полон", - додав Зеленський.

Він наголосив, що Україна ніколи не хотіла це жахливої війни. Проте українці захищатимуться стільки, скільки доведеться.

Війна Росії проти України триває 17-й день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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Володимир Зеленський Війна Росії проти України
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